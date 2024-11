The Thaumaturge wkrótce na PS5 i XSX. Ujawniono datę premiery gry na konsolach

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Thaumaturge zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 4 grudnia 2024 roku . To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Zarówno na konsolach Sony, jak i Microsoftu dostępna jest bowiem wersja demonstracyjna najnowszej produkcji studia Fool’s Theory.

The Thaumaturge to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki, systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw, stawiająca przed Tobą niejednoznaczne moralnie wybory i osadzona w świecie przepełnionym tajemniczą mocą i obecnością eterycznych istot zwanych salutorami – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że The Thaumaturge zadebiutował na rynku 4 marca 2024 roku. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Fool’s Theory, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Thaumaturge – Gdzie taumaturg nie może, tam kabalistę pośle.