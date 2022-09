The Store Is Closed – ta gra sprawi, że spojrzycie inaczej na sklepy meblowe

Studio Ziggy tworzy grę The Store Is Closed. To nietypowy kooperacyjny survival z akcją w sklepie z meblami. Obecnie twa zbiórka na grę na Kickstarterze. Twórcom udało się już uzbierać ponad dwukrotnie wyższą kwotę od planowanej. Po internecie hula też trailer, który publikujemy na samym dole.