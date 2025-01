The Sims 1 i The Sims 2 mogą wrócić jako remastery. EA Maxis rozbudziło nadzieje fanów

„Pora na nostalgię” i 25-lecie serii.

Pierwsza i druga odsłona serii The Sims mogą powrócić w formie remasterów. Te spekulacje pojawiły się, gdy zaktualizowano oficjalną stronę cyklu, dodając screena przedstawiającego Sima z The Sims 1 z kołem wyboru z The Sims 2. Jak wcześniej zapowiadało EA Maxis, w dniach 27-31 stycznia, gracze mogli spodziewać się enigmatycznej „Pory na nostalgię”.

EA Maxis rozbudza nadzieje fanów na remaster The Sims 1 i The Sims 2 Zgodnie z informacjami przekazanymi z okazji 25-lecia serii The Sims, właśnie trwa „Pora na nostalgię”. Po rozczarowującym pokazie podczas transmisji Behind The Sims 14 stycznia społeczność graczy zauważyła jednak, że oficjalna strona serii The Sims została zaktualizowana o grafikę prezentującą postać z pierwszej części gry na tle koła interakcji z The Sims 2. Dodatkowo, na platformie X pojawił się krótki teaser, który prezentuje kryształy nastrojów (plumboby) Simów z jedynki i dwójki. Wpisowi towarzyszy napis BRB (skrót od „be right back”, czyli „zaraz wracam”), co jeszcze bardziej podsyca spekulacje wśród fanów. Te poszlaki, według teorii, mogą zwiastować remastery pierwszych dwóch odsłon serii. Jak poinformował serwis Kotaku, według źródła zaznajomionego z planami EA, obie gry mają zostać wydane cyfrowo na PC pod koniec tego tygodnia.

Warto zaznaczyć, że oryginalne The Sims 1 i The Sims 2 od dawna nie są dostępne w sprzedaży. Wydanie remasterów mogłoby dać graczom okazję do ponownego zanurzenia się w klasycznej rozgrywce. Ostateczne odpowiedzi poznamy najprawdopodobniej do 31 stycznia, kiedy zakończy się „Pora na nostalgię”. Jeśli jednak studio nie ujawni wtedy swoich planów, fani będą musieli poczekać do 4 lutego, kiedy to zaplanowana jest kolejna transmisja. Wczytywanie ramki mediów.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.