The Sims 4 boryka się z problemami. Gracze zgłaszają błędy związane z „Nagrodami Kosiarza”

Współpracuj z Mrocznym Kosiarzem, by odkryć sekrety ambrozji, zdobyć punkty wydarzeń i odblokowywać mrożące krew w żyłach nagrody! Mroczny Kosiarz wyciąga do Ciebie rękę... Ale bez obaw – wygląda na to, że potrzebuje Twojej pomocy. A co najlepsze? Za swoje wysiłki podczas wydarzenia otrzymasz nagrody. Jedną z nich jest zupełnie nowe wyzwanie parceli – „Strachy na lachy” – które sprawi, że przebywający na parceli Simowie nie będą się bać, tylko ogarnie ich ekscytacja! – czytamy w opisie wydarzenia.