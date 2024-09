The Plucky Squire nie będzie grą na jeden wieczór. Ujawniono długość rozgrywki

All Possible Futures podzieliło się też kilkoma innymi informacjami.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay trailer z The Plucky Squire. Tymczasem od premiery ciekawie zapowiadającej się produkcji studia All Possible Futures dzieli nas dokładnie tydzień, więc nie powinno nikogo dziwić, że deweloperzy postanowili podzielić się kilkoma ważnymi szczegółami. Dzięki opublikowanej przez twórców wiadomości dowiedzieliśmy się m.in. ile czasu zajmie ukończenie wspomnianej produkcji.

Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie The Plucky Squire

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że na ukończenie The Plucky Squire zainteresowani gracze będą musieli przeznaczyć od 8 do 10 godzin. All Possible Futures przypomina również, że ich produkcja otrzymała kategorię „E”, co oznacza, że wspomniany tytuł skierowany jest do wszystkich użytkowników.