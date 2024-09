PlayStation Plus ze świetną premierą we wrześniu. Urzekający nowy gameplay

Studio All Possible Futures opublikowało nowy gameplay z gry The Plucky Squire. Produkcja jeszcze w tym miesiącu trafi do PlayStation Plus Extra i Premium. W ofercie rzadko pojawiają się premierowe tytuły, ale tym razem Sony zadbało o swoich subskrybentów i posiadacze aktywnego abonamentu usługi będą mogli już 17 września spróbować tę produkcję, nie ponosząc za to żadnych dodatkowych kosztów.

The Plucky Squire na nowym gameplayu

The Plucy Squire to urocza przygodowa gra akcji, w której śledzimy losy głównego bohatera zarówno w dwu- i trójwymiarowych krainach. Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie z rozgrywką, produkcja posiadać będzie etapy, gdzie płynnie będziemy przełączać się między etapami w 2D i 3D.