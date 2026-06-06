The Pines, czyli propozycja dla fanów Alana Wake'a

Są na sali fani Alana Wake’a? Świetnie się składa, bo gra, o której piszemy, może się wam spodobać.

Omawiana produkcja swoją stylistyką mocno kojarzy się z opowieścią o zagubionym pisarzu. I była obecna na Future Game Show.

Coś dla fanów Alana Wake’a

W The Pines wcielamy się w Edwarda Walkera. Były detektyw, zniszczony psychicznie swoją pracą, wyjeżdża do odizolowanego ośrodka, tytułowego The Pines, by zaznać tam spokoju. Czy się udaje? Oczywiście… że nie. Zamiast tego musimy mierzyć się z nienazwanym zagrożeniem. W ramach tego czekają nas rozmowy z mieszkańcami, wybieranie frakcji i grup, ale przede wszystkim walka. Walka za pomocą broni palnej i broni białej.