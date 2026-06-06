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The Pines, czyli propozycja dla fanów Alana Wake'a

Maciej Petryszyn
2026/06/06 21:16
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Są na sali fani Alana Wake’a? Świetnie się składa, bo gra, o której piszemy, może się wam spodobać.

Omawiana produkcja swoją stylistyką mocno kojarzy się z opowieścią o zagubionym pisarzu. I była obecna na Future Game Show.

The Pines
The Pines

Coś dla fanów Alana Wake’a

W The Pines wcielamy się w Edwarda Walkera. Były detektyw, zniszczony psychicznie swoją pracą, wyjeżdża do odizolowanego ośrodka, tytułowego The Pines, by zaznać tam spokoju. Czy się udaje? Oczywiście… że nie. Zamiast tego musimy mierzyć się z nienazwanym zagrożeniem. W ramach tego czekają nas rozmowy z mieszkańcami, wybieranie frakcji i grup, ale przede wszystkim walka. Walka za pomocą broni palnej i broni białej.

GramTV przedstawia:

Nic się tutaj nie składa. Drobne szczegóły nie chcą do siebie pasować, a im dłużej prowadzisz dochodzenie, tym trudniej zignorować przeczucie, że wszystko jest ze sobą powiązane. Edward Walker musi odkryć prawdę stojącą za The Pines. A wszystko to próbując zachować poczytalność… i przeżyć – możemy wyczytać w opisie gry. Deweloperzy obiecują unikalny System Prześladowców i prezentują nam nowe materiały z rozgrywki. Premiera w 2027 roku na PC.

Tagi:

News
gameplay trailer
Future Games Show
Future Games Show Summer Showcase
Future Games Show Summer Showcase 2026
The Pines
Studio Abattoir
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112