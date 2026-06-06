Prawie 20 minut rozgrywki z Exodus. Tak wygląda duchowy następca Mass Effecta

Jednym z nich jest Exodus. Co istotne, grze tej mogliśmy przyjrzeć się na długim gameplayu podczas Future Games Show.

Prawie 20 minut z Exodus

Twórcy Exodus w trakcie wspomnianego pokazu pokazali nam aż 20 minut rozgrywki ze swojej nadchodzącej produkcji. I trzeba przyznać, że duch Mass Effecta zaiste jest tutaj wyczuwalny. Jeżeli z łezką oku wspominacie przemierzanie planet w ciele Komandora Sheparda, poczujecie się tutaj jak w domu. Kamera znad ramienia, krycie się za osłonami oraz korzystanie zarówno z broni palnej, jak i licznych umiejetności. To jest to.