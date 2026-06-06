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Prawie 20 minut rozgrywki z Exodus. Tak wygląda duchowy następca Mass Effecta

Maciej Petryszyn
2026/06/06 23:04
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Nowego Mass Effecta ani widu, ani słychu. Trzeba zadowolić się duchowymi następcami.

Jednym z nich jest Exodus. Co istotne, grze tej mogliśmy przyjrzeć się na długim gameplayu podczas Future Games Show.

Exodus
Exodus

Prawie 20 minut z Exodus

Twórcy Exodus w trakcie wspomnianego pokazu pokazali nam aż 20 minut rozgrywki ze swojej nadchodzącej produkcji. I trzeba przyznać, że duch Mass Effecta zaiste jest tutaj wyczuwalny. Jeżeli z łezką oku wspominacie przemierzanie planet w ciele Komandora Sheparda, poczujecie się tutaj jak w domu. Kamera znad ramienia, krycie się za osłonami oraz korzystanie zarówno z broni palnej, jak i licznych umiejetności. To jest to.

GramTV przedstawia:

Walki we wspomnianym gameplayu jest naprawdę sporo, chociaż znalazło się również miejsce na wstawki fabularne i custcenki. Do premiery więc jeszcze sporo czasu, bo Exodus na rynek trafi dopiero w 2027 roku. Niemniej już teraz to, co widzimy, wygląda naprawdę obiecująco. Czy zatem Archetype Entertainment gotuje potencjalny hit? Rzućcie okiem na materiał i oceńcie sami.

Tagi:

News
Wizards of the Coast
Future Games Show
Exodus
Future Games Show Summer Showcase
Archetype Entertainment
Future Games Show Summer Showcase 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112