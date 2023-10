The Lord of the Rings: Return to Moria na nowym wideo

Premiera The Lord of the Rings: Return to Moria zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności gra autorstwa Free Range Games zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5. Posiadacze Xbox Series S/X będą musieli poczekać na swoją kolej nieco dłużej, gdyż na tych platformach gra ma pojawić się dopiero na początku przyszłego roku. Deweloperzy oddali w ręce graczy nowy trailer prezentujący wprowadzenie fabularne.

Czy The Lord of the Rings: Return to Moria przypadnie do gustu fanom uniwersum?

Rozgrywka w The Lord of the Rings: Return to Moria jest nastawiona na crafting oraz eksplorację z mechanikami typowymi dla gatunku survival. W przygodę wyruszyć będziemy mogli sami lub wspólnie z przyjaciółmi. Wszystko za sprawą trybu kooperacji, który został przystosowany do zabawy dla aż 8 graczy. Mapy podziemi będą generowane proceduralnie, co ma zapewnić dużą regrywalność.