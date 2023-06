Padł rekord czasu, w jakim ukończono The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Na scenę wkroczył nowy mistrz. Jego speedrun The Legend of Zelda Tears of the Kingdom to bardzo wyśrubowany czas. Nowemu rekordziście udało się zejść poniżej godziny, a grę ukończył w 59 minut i 22 sekundy, prawie pełne trzy minuty szybciej niż poprzedni rekordzista świata.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zostało ukończone w niecałą godzinę