The Legend of Zelda Echoes of Wisdom za 158,24 zł w Media Expert. Pudełkowe wydanie dostępne na Nintendo Switch 1 i 2

W sklepie Media Expert można zamówić pudełkowe wydanie gry The Legend of Zelda Echoes of Wisdom na Nintendo Switch w cenie 158,24 zł. Tytuł jest kompatybilny zarówno ze pierwszą konsolą, jak i z Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom – oferta w Media Expert

Zamówienie obejmuje wersję fizyczną The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, która oferuje darmową aktualizację do wersji zoptymalizowanej na Switch 2. Media Expert zapewnia darmową wysyłkę do Paczkomatów InPost lub kurierem. Premiera gry miała miejsce 26 września 2024 roku.