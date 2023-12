The Last of Us Part 2 Remastered – znamy ceny cyfrowego i fizycznego wydania

Zgodnie z zapowiedziami samych deweloperów, odświeżona wersja doczeka się zmian – oraz nowości. Jedną z nich będzie tryb rozgrywki No Return, który zaoferuje zabawę w stylu roguelike. Dziś rano informowaliśmy Was o prezentacji trybu w postaci nowego zwiastuna i listy grywalnych postaci (znajdziemy wśród nich m.in. Ellie, Dinę, Tommy’ego czy Joela). Na zwiastunie pokazano część poziomów; gracze będą mieli okazję zwiedzić lokacje znane z kampanii fabularnej, a także możliwość ulepszania posiadanych broni.

Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us: Part II Remastered zadebiutuje 19 stycznia 2024 roku wyłącznie na PlayStation 5. Zainteresowanych naszą opinią na temat oryginału z 2020 roku zapraszamy do lektury recenzji: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.