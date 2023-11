The Last of Us Part 2 Remastered oficjalnie zapowiedziane!

Plotki o tym, że The Last of Us: Part 2 zmierza na PS5 pojawiały się w sieci już od dawna, a najnowsze przecieki pochodzą zaledwie z wczoraj. Nie musieliśmy jednak długo czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji. The Last of Us Part 2 Remastered już wkrótce doczeka się oficjalnego, rozszerzonego i ulepszonego wydania na PlayStation 5. Deweloperzy przygotowali z tej okazji specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

The Last of Us Part 2 Remastered – ile będzie kosztować upgrade do PS5?

Naughty Dog wspólnie z Sony oficjalnie zapowiedziało The Last of Us Part 2 Remastered, które zostanie udostępnione posiadaczom PlayStation 5 już 19 stycznia. Możliwość składania zamówień przedpremierowych będzie możliwa od 5 grudnia. Co ważne, posiadacze The Last of Us Part 2 w wersji na PlayStation 4 będą mogli kupić aktualizację do wydania na PlayStation 5 za 10 dolarów.



Jak zapowiadają deweloperzy, odświeżona wersja doczeka się istotnych zmian. Jedną z nich ma być nowy tryb rozgrywki zatytułowany “No Return”, który będzie oferować zabawę w stylu charakterystycznym dla gatunku roguelike. Za jakiego sprawą gracze będą mogli wcielić się w bohaterów znanych z serii, a każdy z nich będzie posiadać odmiennych styl rozgrywki. Jak łatwo się domyślić, podczas zabawy w tym trybie gracze będą obierać własne ścieżki, wybierając pomiędzy skradaniem a walką. Na swojej drodze spotkają nieprzewidywalnych przeciwników, a w trakcie rozgrywki z pewnością nie zabraknie nagłych zwrotów akcji.

Nowości w The Last of Us Part 2 Remastered

Kolejną z nowości jest zaimplementowanie trybu “Guitar Free Play”, dzięki czemu gracze będą mogli częściej sięgać po instrument. Następną z atrakcji jest dodanie “Lost Levels”, czyli poziomów, które wycięto z podstawowej wersji gry. I choć pokazane zostaną w stanie surowym, to w trakcie ich eksploracji gracze będą mogli liczyć na komentarze twórców. Podobnych komentarzy doczekają się również inne sekcje za sprawą “Director’s Commentary”, gdzie aktorzy swoimi komentarzami rzucą dodatkowe światło na proces powstawania The Last of Us Part 2 Remastered.



Oczywiście, zmian doczeka się również sama oprawa. Grając na PlayStation 5 możecie liczyć na zabawę w 4k natywnie w Fidelity Mode, lub skalowanej w trybie Performance. The Last of Us Part 2 Remastered ma wyglądać lepiej, a czasy ładowania znacząco się skrócą. Produkcja doczeka się również zmian pozwalających na wykorzystanie potencjału kontrolerów DualSense.



Na koniec przypomnijmy tylko, że premiera The Last of Us Part 2 Remastered na PlayStation 5 już 19 stycznia. Chętnie dowiemy się, czy planujecie zagrać w słynną produkcję od Naughty Dog.