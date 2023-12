The Last of Us 2 Remastered z prezentacją trybu No Return. Lista postaci i nie tylko

Sony opublikowało nowy zwiastun, który zdradza nieco więcej informacji na temat trybu No Return w odświeżonej wersji The Last of Us 2.

Już w zeszłym miesiącu w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat liczby poziomów dostępnych w trybie No Return w The Last of Us 2 Remastered. Tymczasem Sony najwyraźniej postanowiło przypomnieć graczom o jednej z głównych atrakcji odświeżonej wersji produkcji z 2020 roku. Japońska firma opublikowała bowiem zwiastun poświęcony wspomnianemu wariantowi rozgrywki. Udostępniony gameplay trailer zdradza nieco dodatkowych szczegółów na temat nowej opcji zabawy w The Last of Us 2 Remastered.

The Last of Us 2 Remastered na nowym zwiastunie. Sony prezentuje tryb No Return

Najnowszy zwiastun The Last of Us 2 Remastered ujawnia przede wszystkim listę postaci dostępnych w trybie No Return. Okazuje się, że na liście grywalnych bohaterów znajdą się Ellie, Dina, Jesse, Tommy, Joel, Abby, Lev, Yara, Mel oraz Manny. Deweloperzy ze studia Naughty Dog podkreślają również, że wraz z postępami gracze będą odblokowywać kolejnych bohaterów, a także alternatywne stroje.