The Last of Us 2 Remastered sprzedaje się dużo lepiej od The Last of Us Part 1

W ostatni piątek miała miejsce premiera The Last of Us 2 Remasterd. Już od momentu zapowiedzi – która miała miejsce w połowie listopada – wielu graczy zastanawiało się nad sensem odświeżania nieco ponad 3-letniej produkcji. Okazuje się jednak, że wspomniany tytuł nie narzeka na brak zainteresowania. Według najnowszych doniesień remaster The Last of Us 2 sprzedaje się znacznie lepiej od remake’u pierwszej części.

The Last of Us 2 Remastered lepsze od The last of Us Part 1. Sprzedaż jest „ponad dwukrotnie” wyższa

Jak informuje Christopher Drign, szef GamesIndustry.biz, The Last of Us 2 Remastered może pochwalić się w Wielkiej Brytanii „ponad dwukrotnie” lepszą sprzedażą od The Last of Us Part 1. Dziennikarz podkreśla, że to „mocny wynik”, z którego pewnością zadowolone jest również samo Sony. Odświeżona wersja hitu Naughty Dog cieszy się również sporym zainteresowaniem w Polsce, co potwierdza lista najlepiej sprzedających się gier w PlayStation Store.