Dziś premiera The Last of Us: Part II Remastered. Zobacz nowy zwiastun

Dziś – 19 stycznia – na rynku zadebiutowała gra The Last of Us: Part II Remastered. Wyczekiwana ulepszona wersja bestsellera studia Naughty Dog z 2020 roku została udostępniona wyłącznie na konsolach PlayStation 5 i jest dostępna do kupienia jako gotowy produkt lub jako aktualizacja do wersji na PS5 z wersji na PS4. Gra jest dostępna w języku polskim.

Premiera gry The Last of Us: Part 2 Remastered