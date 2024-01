Until Dawn powróci? Sony szykuje rzekomo nową wersję popularnego horroru

W zeszłym tygodniu zapowiedziano, że Until Dawn doczeka się ekranizacji, która będzie „listem miłosnym” dla fanów gatunku. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. W sieci pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia, według których Sony szykuje nową wersję popularnej produkcji studia Supermassive Games.

Until Dawn trafi na PC i PlayStation 5? Sony ma szykować niespodziankę dla fanów produkcji Supermassive Games

Autorem powyższych rewelacji jest „billbil-kun”, który ma na swoim koncie wiele sprawdzonych informacji. Według popularnego insidera Until Dawn w wersji na PC i PlayStation 5 ma zostać zapowiedziane w ciągu najbliższych 15 dni w trakcie pokazu State of Play, o którym mówi się już od jakiegoś czasu. Nie wiadomo do końca, czy produkcja studia Supermassive Games powróci w formie remastera, czy remake’u, ale wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z tym pierwszym.