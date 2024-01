Jak zaktualizować The Last of Us 2 do wersji PS5? Naughty Dog wyjaśnia proces

Według jednego z deweloperów gracze nie są gotowi na tryb No Return w The Last of Us 2 Remastered. Tymczasem premiera odświeżonej wersji gry Naughty Dog z 2020 roku zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z zapowiedziami posiadacze oryginalnego wydania będą mogli skorzystać z płatnej aktualizacji i cieszyć się wszystkimi nowościami oraz ulepszeniami. Deweloperzy postanowili natomiast odpowiednio przygotować graczy i wyjaśnić cały proces.

Naughty Dog informuje, jak zaktualizować The Last of Us 2 do wersji PS5

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Naughty Dog wyjaśniło, w jaki sposób posiadacze The Last of Us 2 na PS4 będą mogli zaktualizować grę do wersji na PS5. Zgodnie z przekazanymi informacjami posiadacze fizycznych kopii będą musieli włożyć płytę do napędu. Wówczas powinni otrzymać komunikat o możliwości pobrania cyfrowej wersji The Last of Us 2 Remastered.