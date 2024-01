Oryginalna trylogia God of War rzeczywiście otrzyma remake? Twórcy odmawiają komentarza

Okazuje się jednak, że nie jest to wina twórcy materiału. „GameBreakerGod” poinformował bowiem, że pytanie o remake oryginalnej trylogii God of War nie zostało dopuszczone przez studio Sony Santa Monica . Niewykluczone więc, że deweloperzy rzeczywiście pracują nad odświeżoną wersją klasycznych przygód Kratosa, ponieważ nie zdementowali ostatnich doniesień, a po prostu zdecydowali się przemilczeć sprawę.

Na koniec przypomnijmy, że najnowsza odsłona serii God of War, czyli God of War: Ragnarok, zadebiutowała na rynku w listopadzie 2022 roku. Gra dostępna jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.