The House of the Dead: Remake z datą premiery na PlayStation 5

Już wkrótce grono odbiorców The House of the Dead: Remake poszerzy się o posiadaczy PlayStation 5. Wydawca – Forever Entertainment – poinformował, że gra zadebiutuje na najnowszych konsolach Sony już 20 stycznia. Z tej okazji twórcy przygotowali specjalny trailer. Wideo znajdziecie poniżej.

The House of the Dead: Remake – aktualizacja do wersji na PlayStation 5 będzie darmowa

The House of the Dead: Remake to gruntownie odświeżona wersja gry z 1997 roku. Za opracowanie remake’u odpowiedzialne jest polskie MegaPixel Studio. Należy zaznaczyć, że dla posiadaczy wersji na PlayStation 4 aktualizacja będzie zupełnie darmowa.



Omawiany tytuł to klasyczny przedstawiciel gatunku rail shooter. W trakcie zabawy nie mamy więc bezpośredniej kontroli nad postacią, a skupiamy się wyłącznie na strzelaniu do przeciwników widocznych na ekranie. Warto jednak wspomnieć, że możemy obracać kamerą we wszystkich kierunkach, dzięki czemu i tak mamy duże pole manewru.



Poza trybem przeznaczonym dla jednego gracza w The House of the Dead: Remake dostępny jest również moduł kooperacji umożliwiający przejście kampanii fabularnej w duecie na jednym ekranie (nie ma opcji zabawy przez internet).



Na koniec przypomnijmy, że The House of the Dead: Remake zadebiutowało na rynku w kwietniu 2022 roku. Obecnie gra dostępna jest na PC oraz konsolach Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One i Xbox Series S/X.