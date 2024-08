The First Berserker: Khazan wygląda naprawdę dobrze. Pokazano pierwsze 15 minut

Zgodnie z zapowiedziami akcja The First Berserker: Khazan została osadzona w uniwersum Dungeon & Fighter. Wspomniana produkcja skupi się na historii Ozmy i Khazana – bohaterów, którzy uratowali Imperium Pell Los . Gracze wcielą się w drugą z wymienionych postaci, która w wyniku fałszywych oskarżeń o zdradę staje się wyrzutkiem i zostaje skazana na wygnanie poza granice imperium.

Na marcowym Xbox Partner Preview 2024 mieliśmy okazję zobaczyć pełen akcji zwiastun rozgrywki z The First Berserker: Khazan . Wczoraj natomiast w sieci pojawił się nowy materiał wideo ze wspomnianej produkcji. Tym razem gracze mają okazję rzucić okiem na blisko 15-minutowy gameplay z brutalnego RPG akcji.

Opublikowany przez deweloperów gameplay pokazuje natomiast pierwsze 15 minut z The First Berserker: Khazan. Udostępnione fragmenty rozgrywki potwierdzają inspiracje dziełami From Software, a także pozwalają rzucić okiem na mroczny i brutalny świat gry. W materiale nie zabrakło nawet miejsca na starcie z bossem. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak całość prezentuje się w akcji.