The First Berserker: Khazan – zobacz pełen akcji nowy zwiastun rozgrywki

Podczas pokazu Xbox Partner Preview otrzymaliśmy brutalny zwiastun z fragmentami rozgrywki z The First Berserker: Khazan.

Podczas pokazu Xbox Partner Preview przedstawiciele studia Neople wspólnie z wydawcą Nexon oraz Microsoftem zaprezentowali nowy zwiastun rozgrywki swojej nadchodzącej produkcji The First Berserker: Khazan. Trwający niecałe dwie minuty materiał pozwala zapoznać się z niezwykle dynamicznym systemem walki, pokazując krwawe starcia z przeciwnikami i bossami.

The First Berserker: Khazan na nowym zwiastunie rozgrywki prosto z Xbox Partner Preview

The First Berserker: Khazan zabierze nas do świata znanego przede wszystkim miłośnikom marki Dungeon Fighter Online. Gracz wcieli się w tytułowego Khazana, generała imperium Pelos, który został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i skazany na wygnanie (poprzedzone bardzo brutalnymi torturami). Teraz natomiast nie pragnie niczego innego, jak dokonać zemsty na wszystkich, którzy odpowiadają za jego marny los.

The First Berserker: Khazan ma zadebiutować w przyszłym roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.