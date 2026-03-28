Zaloguj się lub Zarejestruj

The First Berserker: Khazan świętuje pierwszą rocznicę. Twórcy ujawniają statystyki i zapowiadają dalszy rozwój gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 14:00
0
0

Twórcy The First Berserker: Khazan podzielili się garścią ciekawych statystyk z okazji rocznicy gry.

Wydawca Nexon oraz studio Neople świętują pierwszą rocznicę gry The First Berserker: Khazan, publikując szczegółowe statystyki graczy oraz wiadomość od dyrektora kreatywnego, Junho Lee. Twórcy zapowiadają przy tym dalsze wsparcie i nowe treści, które trafią do gry.

The First Berserker: Khazan ze statystykami graczy

W specjalnym oświadczeniu Junho Lee podziękował społeczności za wsparcie i podkreślił, że zespół pracuje nad kolejnymi elementami gry:

Cześć, Berserkerzy, Tu Junho Lee, dyrektor kreatywny The First Berserker: Khazan.

Na samym początku chciałbym szczerze podziękować wam za to, że pokochaliście The First Berserker: Khazan. Mniej więcej o tej porze rok temu pamiętam, jak myślałem: “Gdy tylko zakwitną wiosenne kwiaty, Khazan w końcu trafi na świat”. To wydaje się jak wczoraj, a jednak minął już cały rok od premiery i znów witamy wiosnę. Trudno uwierzyć, jak szybko upłynął ten czas. Włożyłem całe serce w stworzenie Khazana, powtarzając sobie, że to będzie gra, na której postawię całą swoją karierę, nie zostawiając niczego w rezerwie. Gdy gra zadebiutowała w 2025 roku, naprawdę wierzyłem, że oddałem jej ostatnie pokłady swojej energii. Ale wtedy pojawiliście się wy. Graliście w nią, dzieliliście się szczerymi opiniami i wspieraliście nas. Dzięki temu nie tylko ja, ale cały zespół deweloperski poczuł w sobie jeszcze więcej energii, niż włożyliśmy w stworzenie tej gry. Teraz bardziej niż kiedykolwiek napędza nas jedno szczere pragnienie: stworzyć coś jeszcze lepszego, jeszcze bardziej satysfakcjonującego dla was. Pewnego dnia podejmiemy nowe wyzwania, ale historia Khazana jest daleka od zakończenia. Ciężko pracujemy, aby dostarczyć wam jeszcze więcej zawartości. To najmniej, co możemy zrobić dla społeczności, która dała nam tak wiele. Wkładamy w to wszystko z prawdziwym entuzjazmem i z całego serca mamy nadzieję, że pokochacie to, co nadchodzi. Dziękujemy wam szczerze za granie w The First Berserker: Khazan. Możliwość świętowania pierwszej rocznicy Khazana razem z wami wszystkimi znaczy dla nas więcej, niż jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Będziemy dalej dawać z siebie wszystko, aby sprostać waszej pasji i wsparciu. Jak zawsze dziękujemy, że jesteście z nami w tej podróży.

Z wyrazami wdzięczności, Junho Lee

Statystyki graczy po roku od premiery The First Berserker: Khazan:

Zakończenia fabuły:

35 procent – tryb Normal (pierwszy krok na ścieżce zemsty)
40 procent – The First Berserker (odkrycie prawdy)
25 procent – Chain (najgłębsze zejście w mrok)

Najbardziej śmiercionośni bossowie (poziom Expert):

Viper – 17 734 694 zgonów
Volbano – 16 140 829 zgonów
Maluca – 12 065 681 zgonów

Najgroźniejsi bossowie (Hardcore):

Maluca – 206 169 zgonów
Ozma – 154 202 zgonów
Elamein – 151 835 zgonów

Łączna liczba śmierci graczy:

273 804 045

Inne przyczyny zgonów:

Upadki – 20 616 318
Efekty statusu – 5 558 618
Pułapki – 2 287 317

Najgroźniejsi zwykli przeciwnicy:

Prince Spider
Lunatic Destroyer
Wild Bear
Uzbrojenie i styl gry

GramTV przedstawia:

Najpopularniejsze typy broni:

Włócznia – 38 procent
Dual Wield – 37 procent
Wielki miecz – 25 procent

Najczęściej używane bronie:

Bloodthirsty Fiend’s Dual Wield
Sentinel’s Greatsword
Survivor’s Spear

Ciekawostką jest fakt, że 43 bossów zostało pokonanych gołymi pięściami. Część graczy całkowicie zrezygnowała z używania broni.

Najczęściej używane pancerze:

Bloodthirsty Fiend
Crimson Fiend
Golden

Najpopularniejsze Phantomy:

Kenta the Unyielding – 23 355 981 użyć
Wulfric the Resilient – 6 951 297 użyć

Najczęściej rozwijana statystyka:

Wytrzymałość – 37 442 742 przydziały

Najszybsze pokonania bossów (Hardcore):

Aratra – 13 sekund
Reese – 17 sekund
Shactuka – 16 sekund

Najszybsze przejście trybu Hardcore: 2 godziny i 10 minut (16 bossów pokonanych w tym czasie)

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/the-first-berserker-khazan-celebrates-first-anniversary-with-player-stats-and-message-from-creative-director

Tagi:

News
gra akcji
statystyki
Nexon
fantasy
rocznica
jubileusz
Neople
soulslike
gracze
The First Berserker: Khazan
Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112