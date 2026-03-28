The First Berserker: Khazan świętuje pierwszą rocznicę. Twórcy ujawniają statystyki i zapowiadają dalszy rozwój gry

Cześć, Berserkerzy, Tu Junho Lee, dyrektor kreatywny The First Berserker: Khazan.

Na samym początku chciałbym szczerze podziękować wam za to, że pokochaliście The First Berserker: Khazan. Mniej więcej o tej porze rok temu pamiętam, jak myślałem: “Gdy tylko zakwitną wiosenne kwiaty, Khazan w końcu trafi na świat”. To wydaje się jak wczoraj, a jednak minął już cały rok od premiery i znów witamy wiosnę. Trudno uwierzyć, jak szybko upłynął ten czas. Włożyłem całe serce w stworzenie Khazana, powtarzając sobie, że to będzie gra, na której postawię całą swoją karierę, nie zostawiając niczego w rezerwie. Gdy gra zadebiutowała w 2025 roku, naprawdę wierzyłem, że oddałem jej ostatnie pokłady swojej energii. Ale wtedy pojawiliście się wy. Graliście w nią, dzieliliście się szczerymi opiniami i wspieraliście nas. Dzięki temu nie tylko ja, ale cały zespół deweloperski poczuł w sobie jeszcze więcej energii, niż włożyliśmy w stworzenie tej gry. Teraz bardziej niż kiedykolwiek napędza nas jedno szczere pragnienie: stworzyć coś jeszcze lepszego, jeszcze bardziej satysfakcjonującego dla was. Pewnego dnia podejmiemy nowe wyzwania, ale historia Khazana jest daleka od zakończenia. Ciężko pracujemy, aby dostarczyć wam jeszcze więcej zawartości. To najmniej, co możemy zrobić dla społeczności, która dała nam tak wiele. Wkładamy w to wszystko z prawdziwym entuzjazmem i z całego serca mamy nadzieję, że pokochacie to, co nadchodzi. Dziękujemy wam szczerze za granie w The First Berserker: Khazan. Możliwość świętowania pierwszej rocznicy Khazana razem z wami wszystkimi znaczy dla nas więcej, niż jesteśmy w stanie wyrazić słowami. Będziemy dalej dawać z siebie wszystko, aby sprostać waszej pasji i wsparciu. Jak zawsze dziękujemy, że jesteście z nami w tej podróży.

Z wyrazami wdzięczności, Junho Lee