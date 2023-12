THE FINALS – darmowy shooter już dostępny! Czy warto zagrać?

THE FINALS to propozycja od niezależnej ekipy z Embark Studios. Produkcja właśnie zadebiutowała na rynku i wszystko wskazuje na to, że warto w nią zagrać. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem premierowym, który został zaprezentowany podczas The Game Awards 2023.

Czy warto zagrać w THE FINALS?

THE FINALS to sieciowy shooter, który dystrybuowany jest w modelu free to play. Podczas zabawy gracze walczą na arenach inspirowanych prawdziwymi miejscami. W osiągnięciu zwycięstwa kluczowe będzie nie tylko sprawne posługiwanie się bronią i gadżetami, ale również umiejętne wykorzystywanie otoczenia, które jest bardzo podatne na zniszczenia.