The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake może być już blisko. Poznaliśmy potencjalny termin premiery

W 2023 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym, że The Elder Scrolls IV: Oblivion może otrzymać remake. Jak się okazuje, być może już wkrótce produkcja trafi w ręce graczy. Nowych informacji o potencjalnym terminie premiery dostarczył bowiem Tom Warren z The Verge.

Kiedy premiera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake?

Według doniesień branżowego dziennikarza Toma Warrena z The Verge remake tego kultowego RPG akcji ma zadebiutować na rynku w okolicach późnej wiosny lub wczesnego lata. Jak wspomnieliśmy powyżej, plotki o potencjalnym odświeżeniu Obliviona pojawiły się już w 2023 roku, a autorem rewelacji miał być były pracownik firmy Virtuos. Jak wynika z nieoficjalnych źródeł (via GamingBolt), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake ma łączyć elementy oryginalnego silnika gry z zaawansowanymi możliwościami Unreal Engine 5.