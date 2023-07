The Elder Scrolls IV: Oblivion ma otrzymać remake. Ciekawe doniesienia w sieci

Zdaniem Phila Spencera – szefa działu Xbox – premiera The Elder Scrolls VI to odległy temat. Niewykluczone jednak, że jeszcze przed debiutem kolejnej odsłony The Elder Scrolls gracze będą mieli okazję zapoznać się z odświeżoną wersją czwartej części wspomnianej serii. W sieci pojawiły się bowiem doniesienia, według których The Elder Scrolls IV: Oblivion ma otrzymać remake lub remaster.

The Elder Scrolls IV: Oblivion otrzyma remake lub remaster? Były pracownik firmy Virtuos dzieli się szczegółami

Autorem powyższych rewelacji jest rzekomo były pracownik firmy Virtuos, którego tożsamość została zweryfikowana przez administratorów forum Reddit. To właśnie we wspomnianym miejscu pojawiły się doniesienia na temat odświeżonej wersji The Elder Scrolls IV: Oblivion. Sam post został już jednak usunięty, ale jego treść zachował m.in. serwis Xfire.