The Crew Motorfest za darmo. Rusza kolejny darmowy weekend, ale nie dla każdego

Na Ubisoft Forward 2024 ujawniono plany rozwoju The Crew Motorfest. Dzisiaj – 3 lipca 2024 roku – we wspomnianej produkcji rozpoczyna się natomiast czwarty sezon. Francuska firma postanowiła uczcić ten moment i zachęcić graczy do sprawdzenia najnowszej odsłony serii The Crew. W tym celu wydawca zdecydował się zorganizować kolejny darmowy weekend ze swoją grą.

Ubisoft zaprasza graczy PC i PlayStation na darmowy weekend z The Crew Motorfest

Kolejny darmowy weekend z The Crew Motorfest rozpocznie się już jutro – 4 lipca 2024 roku – o 17:00 czasu polskiego. Zgodnie z przekazanymi informacjami pełna wersja gry dostępna będzie za darmo do najbliższego poniedziałku – 8 lipca 2024 roku – do 14:00 czasu polskiego. Nie wszyscy będą mieli jednak okazję w najbliższych dniach przetestować wspomnianą produkcję.