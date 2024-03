The Crew Motorfest kolejną grą Ubisoftu, która zmierza na Steam. Data premiery

Ubisoft kontynuuje rozpoczęty jeszcze w ubiegłym roku proces udostępniania niektórych ze swoich produkcji w sklepie Steam. Jak podaje serwis Gematsu, przedstawiciele francuskiej korporacji poinformowali, że już niedługo na wspomnianej platformie Valve pojawi się kolejny tytuł – tym razem będzie to The Crew Motorfest.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazanymi przez dewelopera,. Od września ubiegłego roku gra jest dostępna na komputerach osobistych w sklepach Epic Games Store oraz Ubisoft Store, a także na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowani mogą już dodać tytuł do swojej listy życzeń – wystarczy udać się na kartę produktu , gdzie czytamy:

The Crew Motorfest to gra wyścigowa online, osadzona w otwartym świecie wzorowanym na hawajskiej wyspie O‘ahu. (...) Zgarnij bilet na Motorfest, zademonstruj swoje umiejętności i przeżyj najbardziej emocjonujące przygody, jakie tylko może ci zaoferować kultura motoryzacyjna! Odkryj playlisty i rzuć się w wir tematycznych kampanii, które zabiorą cię w najbardziej emocjonujące rejony świata motoryzacji, wliczając w to amerykańskie bestie, wyścigi uliczne w japońskim stylu, czy legendarne, historyczne maszyny! Sprostaj każdemu wyzwaniu i uzupełnij swoją kolekcję o najbardziej legendarne pojazdy wszechczasów. Personalizuj swoje auta i demonstruj własny styl w trybie rywalizacji tuningowej.