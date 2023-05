The Change to debiutancki komiks Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg to niezwykły człowiek i znakomita aktorka. Jej kariera trwa od ponad 40 lat. Aktorka zaczynała na deskach teatru, a następnie zbudowała znane nazwisko w filmie i telewizji. Jest jedną z zaledwie 17 osób, które osiągnęły EGOT – zdobywając nagrodę Emmy, Grammy, Oscara i Tony. Jest także znana z działalności dobroczynnej. Od lat jest wielką fanką komiksów i popkultury, o czym wie każdy, kto oglądał Star Trek: The Next Generation, gdzie pojawia się jako Guinan. Teraz okazuje się, że zamiłowanie do komiksów przybrało nową drogę, bo zaczęła je także tworzyć.

O czym jest The Change – debiutancki komiks Whoopi Goldberg?

Tekst został napisany wspólnie z Jaime Paglią, za rysunki odpowiada Sunkanmi Akinboye, a za kolory Alexandrii Batchelor oraz Franka Cvetkovic. The Change opowiada historię Isabel Frost. Ta kobieta w średnim wieku jest niezwykle niezadowolona z tego, jak potoczyło się jej życie. Jej małżeństwo się rozpada, a jej jedyną ucieczką od przyziemności jest granie w gry wideo ze swoim kochającym komiksy wnukiem. Pewnego dnia u kobiety pojawiają się niezwykłe supermoce.