The Callisto Protocol – szef i założyciel studia opuszcza załogę

Już na początku zeszłego miesiąca informowaliśmy Was o sporych zmianach w Striking Distance Studios – wówczas pracę straciło ponad 30 deweloperów. Było to związane z porażką gry The Callisto Protocol, która nie poradziła sobie dobrze na rynku. Co więcej, teraz (podajemy za serwisem Bloomberg) zespół opuścił sam szef i założyciel studia będący jednocześnie współtwórcą marki Dead Space.

The Callisto Protocol – ze studia odchodzi szef i założyciel

Tym samym ze studia odszedł Glen Schofield, a wraz z nim załoga pożegnała dwójkę innych pracowników: dyrektora operacyjnego Stacey’a Hiratę oraz dyrektora finansowego Johnny’ego Hsu. Nowym liderem zespołu został Steve Papoutsis, który dotychczas był odpowiedzialny za planowanie przyszłości firmy i zarządzanie rozwojem nowych produktów.

Przedstawiciele firmy Krafton, właściciela Striking Studios, zaznaczyli, iż odejścia były dobrowolne, a sam Schofield zdecydował się poszukać nowych szans na rozwój swojej kariery.