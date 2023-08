The Callisto Protocol zawiodło. Zwolnienia w Striking Distance Studios

Rzecznik Krafton zapowiada, że odchodzący członkowie zespołu mogą liczyć na „wsparcie materialne” w postaci outplacementu, który polega na udzieleniu pomocy zwalnianym osobom w znalezieniu nowego miejsca pracy. Firma zapewnia także, że deweloperzy otrzymają „znaczące odprawy”.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Striking Distance, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.