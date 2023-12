The Bustling World – zapowiedź klimatycznego RPG z otwartym światem

The Bustling World to propozycja od niezależnego, pochodzącego z Chin studia FireWo Games. Deweloperzy przedstawiają grę jako RPG z akcją rozgrywającą się w barwnym, otwartym świecie. Zachęcamy do zapoznania się z debiutanckim trailerem, dzięki któremu przekonacie się, co do zaproponowania ma ta produkcja.

The Bustling World może zachwycać klimatem

Wraz z zapowiedzią gry wystartowała zbiórka na platformie kickstarter.com, która potrwa do 13 lutego. Twórcy chcą zebrać dodatkowe 315 tys. złotych, a środki zostaną wykorzystane na dalszy rozwój produkcji.



The Bustling World ma oferować graczowi ogrom możliwości, jeśli chodzi o drogę obraną podczas przygody. Wykreowany świat ma tętnić życiem, a wrzucony do niego gracz sam zdecyduje czy chce wieść spokojny żywot rolnika uprawiającego warzywa i hodującego zwierzęta, czy może jednak woli burzliwą karierę polityczną, dzięki której stworzy własny reżim. To właśnie podejmowane decyzje i ich konsekwencje mają być największą atrakcją gry.



Trzeba również przyznać, że The Bustling World przyciąga uwagę za sprawą klimatycznej oprawy graficznej, dzięki której możemy poczuć się jak w starożytnych Chinach. Gra ma swój unikalny styl i nie można odmówić mu oryginalności. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, zachęcamy do odwiedzenia karty gry na Steam.



Według wstępnych zapowiedzi The Bustling World powinno ukazać się na rynku pod koniec przyszłego roku. Warto dodać, że obecnie gra tworzona jest wyłącznie z myślą o PC.