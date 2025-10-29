Zaloguj się lub Zarejestruj

The Boys – prace przy 5. sezonie nabierają tempa. Kiedy premiera?

Jakub Piwoński
2025/10/29 13:30
2
0

Twórcy dają do zrozumienia, że wciąż pracują nad nowymi odcinkami kultowego serialu.

Twórca serialu The Boys, Eric Kripke, ujawnia kolejne informacje dotyczące finałowego, piątego sezonu hitu Amazon Prime Video. Zdjęcia do nowego sezonu zakończyły się 2 lipca, a prace nad montażem oraz efektami wizualnymi, muzyką i kolorami są już w połowie ukończone. Kripke zapowiada, że sezon „nadchodzi (rozsądnie) wkrótce” i dziękuje fanom za oglądanie 2. sezonu spin-offu Generacja V.

The Boys
The Boys

The Boys – prace przy 5. sezonie nabierają tempa

Premiera 5. sezonu The Boys planowana jest na 2026 rok, choć dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony. Seria może jednak zadebiutować latem lub wcześniej, zgodnie z sugestią Kripkego o szybkiej premierze. Dla przypomnienia, pierwszy sezon zadebiutował 26 lipca 2019 roku, drugi – 4 września 2020, trzeci – 3 czerwca 2022, a czwarty – 13 czerwca 2024.

Fani już snują teorie dotyczące finału serialu, w szczególności tego, kto powstrzyma Homelandera (Antony’ego Starra), który po wydarzeniach czwartego sezonu jest potężniejszy niż kiedykolwiek. Piąty sezon będzie ostatnią szansą na zakończenie jego panowania.

GramTV przedstawia:

Choć to już pewne, że główny serial ma zakończyć się po sezonie piątym, uniwersum The Boys ma być dalej rozwijane. W przygotowaniu są spin-offy: prequel Vought Rising z Soldier Boyem i Stormfront oraz The Boys: Meksyk, którego akcja rozgrywa się po 5. sezonie. Dodatkowo planowany jest 3. sezon Generacji V. Piąty sezon pozostaje więc dla twórców priorytetem, a potwierdzają to wiadomością na platformie X.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://screenrant.com/the-boys-season-5-release-update-eric-kripke/

Tagi:

Popkultura
superbohaterowie
The Boys
Amazon Prime Video
serial telewizyjny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:25

Powinni cameo Peacemakera albo Gunna dać xD

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 14:43

Jak na razie nie dokończyłem sezonu 3 i nie mam ochoty. Przejadło mi się.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112