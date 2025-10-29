The Boys – prace przy 5. sezonie nabierają tempa. Kiedy premiera?

Twórca serialu The Boys, Eric Kripke, ujawnia kolejne informacje dotyczące finałowego, piątego sezonu hitu Amazon Prime Video. Zdjęcia do nowego sezonu zakończyły się 2 lipca, a prace nad montażem oraz efektami wizualnymi, muzyką i kolorami są już w połowie ukończone. Kripke zapowiada, że sezon „nadchodzi (rozsądnie) wkrótce” i dziękuje fanom za oglądanie 2. sezonu spin-offu Generacja V.

The Boys – prace przy 5. sezonie nabierają tempa

Premiera 5. sezonu The Boys planowana jest na 2026 rok, choć dokładny termin nie został jeszcze ogłoszony. Seria może jednak zadebiutować latem lub wcześniej, zgodnie z sugestią Kripkego o szybkiej premierze. Dla przypomnienia, pierwszy sezon zadebiutował 26 lipca 2019 roku, drugi – 4 września 2020, trzeci – 3 czerwca 2022, a czwarty – 13 czerwca 2024.