The Boys nadal rządzą. Kontrowersje nie wpłynęły na oglądalność serialu Amazona

Produkcja zanotowała wzrost oglądalności w stosunku do trzeciego sezonu.

W ubiegłym tygodniu na Amazon Prime Video zadebiutowały pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu The Boys. Obecnie na platformie dostępne są już cztery epizody, czyli połowa obecnego sezonu. Produkcja z każdym kolejnym sezonem cieszyła się wzrostem oglądalności i nie inaczej jest tym razem. Amazon podał, że nowe odcinki The Boys osiągnęły o 21% więcej widzów w ciągu pierwszych czterech dni emisji niż premiera trzeciego sezonu w analogicznym okresie. Niestety firma nie podała żadnych konkretnych danych.

The Boys – wysoka oglądalność czwartego sezonu

Czwarty sezon The Boys plasuje się w pięciu najpopularniejszych sezonów seriali od Prime Video w historii, biorąc pod uwagę cztery pierwsze dni oglądalności. Najnowsza seria jest drugim co do wielkości serialem Amazona w ostatnich miesiącach, ustępując wyłącznie drugiemu sezonowi Reachera, który zadebiutował w grudniu ubiegłego roku.