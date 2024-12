The Blood of Dawnwalker nową grą reżysera Wiedźmina 3. Wkrótce zapowiedź

Jakiś czas temu pojawiły się informacje o kooperacji studia Rebel Wolves i wydawcy Bandai Namco. Teraz wiemy jaką grę polskiego studia wyda japoński gigant. Wkrótce zapowiedź The Blood of Dawnwalker.

Rebel Wolves to polskie studio założone przez Konrada Tomaszkiewicza, byłego pracownika CD Projekt Red, reżysera Wiedźmina 3. Obecnie firma skupia się na tworzeniu gry w klimatach dark fantasy. The Blood of Dawnwalker, bowiem tak nosi tytuł nowej produkcji Konrada, będzie sandboxowym RPG akcji w segmencie AAA. Produkcja została stworzona na silniku Unreal Engine 5. Bandai Namco zamierza wydać tytuł na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.