Test Drive Unlimited Solar Crown otrzyma cztery nowe samochody w trzecim sezonie i kilka innych funkcji

Nadchodzi duża aktualizacja do Test Drive Unlimited Solar Crown, która zostanie zaprezentowana podczas Nacon Connect w tym tygodniu. Mogą powrócić misje kurierskie i domy.

Test Drive Unlimited Solar Crown nie miał łatwego startu. Produkcję spotkało mnóstwo problemów, w tym brak zawartości na start i problemy z optymalizacją. Mimo to, gra nadal się rozwija i pojawiły się już dwa sezony. Trzeci, który dopiero ma się pojawić, początkowo miał wprowadzić tryb Clan Warfare, jednak plany te zostały zmienione. KT Racing zdecydowało się skupić na nowościach, które lepiej odpowiedzą na oczekiwania graczy, reagując na wcześniejszą krytykę.

Zbliża się trzeci sezon w TDU: Solar Crown

Więcej szczegółów na temat trzeciego sezonu poznamy podczas prezentacji Nacon Connect, która odbędzie się 6 marca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Przed pokazem, Nacon ujawniło, że do gry trafią przynajmniej cztery nowe samochody. Na podstawie opublikowanych zrzutów ekranu i próbek dźwięków silników można przypuszczać, że będą to Ferrari LaFerrari, DeLorean DMC-12, Porsche 918 Spyder oraz Dodge Viper. Oczywiście trzeba do tego podejść z przymrużeniem oka, dopóki te przypuszczenia nie zostaną oficjalnie potwierdzone.

Wczytywanie ramki mediów.