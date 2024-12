Test Drive Unlimited: Solar Crown do sprawdzenia za darmo. Ale nie dla wszystkich

Test Drive Unlimited: Solar Crown nie podbiło serc fanów samochodówek i jest to jedna z najgorzej ocenianych gier bieżącego roku. Wpłynęło to również na sprzedaż tytułu, który nie znalazł się na liście najchętniej kupowanych gier. Studio Kylotonn i wydawca Nacon postanowili zachęcić graczy do zapoznania się z ich najnowszą grą za pomocą darmowego dostępu próbnego. Gracze przez najbliższych kilka dni będą mogli sprawdzić całkowicie za darmo pełną wersję Test Drive Unlimited: Solar Crown. Są jednak pewne ograniczenia i nie wszyscy będą mogli dołączyć do zabawy.

Test Drive Unlimited: Solar Crown do sprawdzenia za darmo na PlayStation 5

Darmowy dostęp próbny rozpoczął się już dzisiaj, tj. 27 grudnia o godzinie 10:00 i potrwa do 31 grudnia do godziny 10:00. Niestety z oferty skorzystają wyłącznie posiadacze PlayStation 5, którzy mają wykupiony abonament PlayStation Plus. Wszystko ze względu na to, że Test Drive Unlimited: Solar Crown wymaga stałego połączenia z internetem i oferuje ściganie się z wyłącznie innymi graczami. Twórcy nie zadbali o tryb dla samotnego gracza.