Tęskniliście za filmami 3D? James Gunn poleca oglądać Supermana właśnie w tym formacie

Czy ktoś jeszcze ogląda filmy w 3D? W 2025 roku to doświadczenie wydaje się równie przestarzałe jak seanse przy udziale płyt DVD, które choć wciąż żyją, to mają jednak znacznie węższe pole działania. Podobnie jak seanse 3D. A jednak James Gunn – reżyser nowego Supermana – zachęca widzów do powrotu do kina z ciemnymi okularami na nosie. Zaskakujące?

Superman – James Gunn zachęca do seansów w 3D

James Gunn napisał na swoim koncie w serwisie Bluesky.