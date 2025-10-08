Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten wyczekiwany powrót kultowej serii science fiction został właśnie zniszczony przez krytyków

Jakub Piwoński
2025/10/08 11:20
Jared Leto ma wyjątkowego pecha, jeśli chodzi o dobór filmów i ról.

Po latach oczekiwań, Tron: Ares — trzecia odsłona kultowej serii science fiction, zbliża się do premiery. Do sieci trafiły już pierwsze recenzje i niestety, nie są one zbyt łaskawe. Film Joachima Rønninga zebrał zaledwie 54% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes (na podstawie 65 recenzji) oraz 50 punktów na Metacritic, co stawia go w kategorii rozczarowań roku.

Tron: Ares rozczarowaniem roku?

Embargo na recenzje właśnie zostało zniesione. Nie mamy dobrych wieści dla fanów. Krytycy nie zostawiają na filmie suchej nitki.

TRON: ARES to przepięknie pusta cyberpunkowa skorupa, w której można dostrzec głównie echa inspiracji i świetnego Nine Inch Nails.

Wyczerpujący, przeprodukowany, mdły i nudny thriller akcji science fiction. Długi teledysk udający film.

TRON: Ares wciąga jak seria, która przeszła przez myjnię samochodową i wszystko, co ją pierwotnie wyróżniało, zostało zmyte.

TRON: Ares to w całości powielana narracja i schematy, bez niczego, co zasługiwałoby na widowisko, do którego dąży film, ani Trenta Reznora w ścieżce dźwiękowej.

Solidna ścieżka dźwiękowa i... sceny akcji i efekty wizualne. Ale nic poza tym.

Wielu recenzentów zarzuca Tronowi: Ares, że stawia na wizualny przepych kosztem emocji i fabuły. Neonowa estetyka nadal robi wrażenie, ale zdaniem wielu to jedynie pusty pokaz efektów, pozbawiony dramatyzmu czy wiarygodnych postaci. Również rola Jareda Leto, wcielającego się w tytułowego Aresa — zaawansowany program sztucznej inteligencji — oceniana jest jako płaska i pozbawiona głębi. Warto dodać, że aktor nie ma ostatnio szczęścia — jeśli nowy Tron okaże się klapą z powodu słabych recenzji, będzie to kolejny głośny projekt z jego udziałem, który poniesie zarówno artystyczną, jak i komercyjną porażkę.

Seria Tron ma długą i nietypową historię. Pierwszy film, który zadebiutował w 1982 roku, był przełomowy technologicznie i zapisał się w historii kina jako jedna z pierwszych produkcji wykorzystujących grafikę komputerową. Po prawie trzech dekadach, w 2010 roku, ukazało się Tron: Dziedzictwo — widowisko z efektami specjalnymi, które przyciągnęło uwagę nowego pokolenia widzów, ale spotkało się z mieszanymi opiniami. Teraz, po kolejnym długim oczekiwaniu, Disney i Warner Bros. próbują ponownie ożywić markę. Premiera Tron: Ares zaplanowana jest na 10 października 2025 roku — także w kinach IMAX.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/7/tron-ares-demolished-by-critics-striking-visuals-cant-hide-a-bad-movie

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


