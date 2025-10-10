Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten polski horror, który wkrótce trafi na Steam, wygląda jak Resident Evil: Village

Jakub Piwoński
2025/10/10 14:20
Bleak Haven zmierza na Steam.

Fani Resident Evil Village mogą mieć powód do ekscytacji – nadchodzi Bleak Haven, pierwszoosobowy horror, który mocno przypomina klimat uznanego hitu Capcomu z 2021 roku. Produkcja polskiego studia Hitori De Productions zadebiutuje 27 października na Steamie, a już teraz można sprawdzić jej darmowe demo.

Bleak Haven
Bleak Haven

Bleak Haven – jest już demo na Steam

Hitori De Productions ma już na koncie kilka innych horrorów, w tym Dream Cage, Supernatural i Supernormal, a ich nowe dzieło może okazać się największym jak dotąd projektem. Według opisu na stronie Steam, Bleak Haven opowiada historię młodego mężczyzny, który wyrusza do ponurej, odizolowanej wioski w poszukiwaniu zaginionego brata. Na miejscu odkrywa jednak mroczny sekret – osadę zamieszkują złowrogie istoty i nadprzyrodzone potwory przypominające przeciwników znanych z Resident Evil Village. Tego rodzaju historie znamy doskonale i łatwo przewidzieć, jak potoczy się rozgrywka.

Podczas eksploracji gracze będą musieli oszczędnie gospodarować amunicją, tworzyć broń z dostępnych surowców i strategicznie walczyć z wrogami. Twórcy zapowiadają, że walka wręcz odegra kluczową rolę, a filmowe finishery pozwolą efektownie eliminować osłabionych przeciwników. Nie zabraknie też zagadek logicznych, które – podobnie jak w produkcji Capcomu – będą integralną częścią eksploracji.

Choć Bleak Haven tworzy niewielkie, niezależne studio, projekt zapowiada się ambitnie i może przyciągnąć miłośników survival horrorów z duszną, gotycką atmosferą. Jak podkreślają autorzy, ich celem jest oddanie napięcia i klaustrofobicznego klimatu klasyków gatunku, ale w ramach mniejszej, bardziej kameralnej produkcji. Uda się? Na efekt końcowy jeszcze trochę poczekamy.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


