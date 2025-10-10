Ten polski horror, który wkrótce trafi na Steam, wygląda jak Resident Evil: Village

Fani Resident Evil Village mogą mieć powód do ekscytacji – nadchodzi Bleak Haven, pierwszoosobowy horror, który mocno przypomina klimat uznanego hitu Capcomu z 2021 roku. Produkcja polskiego studia Hitori De Productions zadebiutuje 27 października na Steamie, a już teraz można sprawdzić jej darmowe demo.

Bleak Haven – jest już demo na Steam

Hitori De Productions ma już na koncie kilka innych horrorów, w tym Dream Cage, Supernatural i Supernormal, a ich nowe dzieło może okazać się największym jak dotąd projektem. Według opisu na stronie Steam, Bleak Haven opowiada historię młodego mężczyzny, który wyrusza do ponurej, odizolowanej wioski w poszukiwaniu zaginionego brata. Na miejscu odkrywa jednak mroczny sekret – osadę zamieszkują złowrogie istoty i nadprzyrodzone potwory przypominające przeciwników znanych z Resident Evil Village. Tego rodzaju historie znamy doskonale i łatwo przewidzieć, jak potoczy się rozgrywka.