Ten klasyczny, 86-letni film fantasy doczeka się remake'u w Amazon Prime Video

Sukces Wicked, które w zeszłym roku było kasowym hitem i konkurowało o Oscary, najwyraźniej rozpalił na nowo zainteresowanie światem Czarnoksiężnika z Oz. W listopadzie do kin trafi druga część filmu (Wicked: For Good), a tymczasem Amazon szykuje coś specjalnego – nową wersję klasycznego dzieła fantasy sprzed 86 lat. Przypomnijmy, że oryginał miał premierę w 1939 roku i do dziś jest jednym z najsłynniejszych filmów w historii kina.

Amazon odnowi Czarnoksiężnika z Oz

Jak donosi Deadline, Prime Video przygotowuje serial zatytułowany po prostu Dorotka, który będzie współczesną, przesiąkniętą muzyką młodzieżową reinterpretacją Czarnoksiężnika z Oz. Za projekt odpowiada reżyserka Gina Matthews, a w produkcji biorą udział nietypowi partnerzy – piosenkarka Gwen Stefani i jej mąż Blake Shelton.