Ten klasyczny, 86-letni film fantasy doczeka się remake'u w Amazon Prime Video

Sukces filmu Wicked musiał zaczarować decydentów z Amazon Prime Video.
Sukces Wicked, które w zeszłym roku było kasowym hitem i konkurowało o Oscary, najwyraźniej rozpalił na nowo zainteresowanie światem Czarnoksiężnika z Oz. W listopadzie do kin trafi druga część filmu (Wicked: For Good), a tymczasem Amazon szykuje coś specjalnego – nową wersję klasycznego dzieła fantasy sprzed 86 lat. Przypomnijmy, że oryginał miał premierę w 1939 roku i do dziś jest jednym z najsłynniejszych filmów w historii kina.
Amazon odnowi Czarnoksiężnika z Oz
Jak donosi Deadline, Prime Video przygotowuje serial zatytułowany po prostu Dorotka, który będzie współczesną, przesiąkniętą muzyką młodzieżową reinterpretacją Czarnoksiężnika z Oz. Za projekt odpowiada reżyserka Gina Matthews, a w produkcji biorą udział nietypowi partnerzy – piosenkarka Gwen Stefani i jej mąż Blake Shelton.
Twórcy zapowiadają, że droga bohaterów zostanie wykorzystana jako metafora „wyzwań i wyborów, przed którymi stoją dziś młodzi dorośli”. Matthews podkreśla, że od dzieciństwa kocha opowieści o Oz i chce pokazać Dorotkę jako symbol siły oraz determinacji, które pomagają przetrwać trudne chwile. W oświadczeniu czytamy:
Uwielbiam książki o Czarnoksiężniku z Krainy Oz od dziecka. Ta historia przypomina nam o cechach, które są nam potrzebne, aby przetrwać trudne chwile, a Dorotka jest symbolem siły, który pokazuje nam, że odrobiną życzliwości – i dużą determinacją – możemy nie tylko osiągnąć wielkie rzeczy, ale także wspierać innych wokół nas. Cieszę się, że mogę przekazać to przesłanie światu, teraz bardziej niż kiedykolwiek.
Stefani i Shelton nie zajmą się scenariuszem, lecz pełnią funkcję producentów. Do zespołu producenckiego dołączyli również Lee Metzger, Grant Scharbo oraz Patrick Moran.
Nie jest to pierwsza próba reinterpretacji klasycznej historii – przypomnijmy chociażby serial Emerald City z 2017 roku, który jednak nie zyskał większej popularności. Wcześniej, w 2013 premierę miał film Oz: Wielki i potężny, reżyserowany przez Sama Raimiego. Amazon Prime Video ma jednak doświadczenie w tworzeniu dużych produkcji na podstawie znanych marek – w ofercie platformy znajdziemy m.in. Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy czy Fallouta.
