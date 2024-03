Anulowany film z Gwiezdnych Wojen jednak powstanie. Lucasfilm wierzy w ten projekt

Więc kiedy opuściłem Gwiezdne Wojny, aby zrobić Wonder Woman 3, pomyślałem, że może wrócę do Lucasfilm po Wonder Woman 3. Więc zawarliśmy umowę, aby tak się stało, ale myślałam, że najpierw zrobię kolejny superbohaterski film. Kiedy nie było już na to szans, Lucasfilm i ja przyznaliśmy: „Och, musimy doprowadzić tę umowę do końca”. Sfinalizowaliśmy ją zaraz po wybuchu strajku. Jestem im teraz winna scenariusz filmu z Gwiezdnych Wojen. Zobaczymy, co będzie dalej.