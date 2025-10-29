Ten film to finansowa katastrofa, ale aż 1/3 jego budżetu to gaża jednej aktorki

Luca Guadagnino nie ma ostatnio szczęścia. Po chłodno przyjętym Queer, który zadebiutował w marcu, jego najnowszy film Po polowaniu również zaliczył spektakularną porażkę. Produkcja Amazona i MGM, reklamowana jako dramat w duchu #MeToo z Julią Roberts i Andrew Garfieldem w rolach głównych, miała kosztować około 80 milionów dolarów. Tymczasem po trzech weekendach w amerykańskich kinach zarobiła zaledwie 2,9 miliona.

Po polowaniu – spektakularna klapa i astronomiczna gaża

Krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki – w serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 38 procent pozytywnych recenzji, a widzowie ocenili go jeszcze gorzej. Największym zaskoczeniem okazała się jednak informacja o astronomicznej gaży Julii Roberts. Aktorka miała otrzymać aż 20 milionów dolarów, co stanowi blisko jedną trzecią całego budżetu filmu. W połączeniu z przeciętnym odbiorem i słabym marketingiem wynik finansowy Po polowaniu stał się prawdziwą katastrofą.