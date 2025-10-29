Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten film to finansowa katastrofa, ale aż 1/3 jego budżetu to gaża jednej aktorki

Jakub Piwoński
2025/10/29 17:30
0
0

Po polowaniu miało zaskoczyć podejściem do trudnego tematu. Zaskoczylo czymś innym.

Luca Guadagnino nie ma ostatnio szczęścia. Po chłodno przyjętym Queer, który zadebiutował w marcu, jego najnowszy film Po polowaniu również zaliczył spektakularną porażkę. Produkcja Amazona i MGM, reklamowana jako dramat w duchu #MeToo z Julią Roberts i Andrew Garfieldem w rolach głównych, miała kosztować około 80 milionów dolarów. Tymczasem po trzech weekendach w amerykańskich kinach zarobiła zaledwie 2,9 miliona.

Po polowaniu
Po polowaniu

Po polowaniu – spektakularna klapa i astronomiczna gaża

Krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki – w serwisie Rotten Tomatoes ma zaledwie 38 procent pozytywnych recenzji, a widzowie ocenili go jeszcze gorzej. Największym zaskoczeniem okazała się jednak informacja o astronomicznej gaży Julii Roberts. Aktorka miała otrzymać aż 20 milionów dolarów, co stanowi blisko jedną trzecią całego budżetu filmu. W połączeniu z przeciętnym odbiorem i słabym marketingiem wynik finansowy Po polowaniu stał się prawdziwą katastrofą.

Amerykańskie media, m.in. Deadline, zwracają uwagę, że tegoroczna jesień obfituje w porażki filmów skierowanych do dorosłego widza. Dzieła autorskie, które kiedyś przyciągały do kin tłumy, dziś przegrywają z produkcjami streamingowymi i franczyzami. Podobne problemy ma przecież Jedna bitwa po drugiej, ale ten film przynajmniej odkuje się prestiżem, będąc faworytem do nagród.

GramTV przedstawia:

W tym kontekście niektórzy pytają: co stało się z twórcą głośnego Challengers? Guadagino jeszcze niedawno był jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Ten sam reżyser ma stać za nowym American Psycho, ale po kolejnej porażce może mieć problemy z finansowaniem kolejnych projektów.

Guadagnino, znany z wysmakowanego stylu i emocjonalnej głębi swoich filmów, najwyraźniej traci kontakt z oczekiwaniami widzów. Po polowaniu miało być mocnym, zaangażowanym dramatem o władzy i moralności, a stało się jedną z największych finansowych klap sezonu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/28/after-the-hunt

Tagi:

Popkultura
Andrew Garfield
Luca Guadagnino
klapa finansowa
Po polowaniu
After the Hunt
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112