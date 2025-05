Ten wyczekiwany film science fiction jednak powstanie. U boku Toma Cruise'a wystąpi aktorka, która elektryzuje media i widzów

To już pewne – Tom Cruise i Ana de Armas wystąpią razem w filmie Deeper, o którym informowaliśmy jakiś czas temu. Film science fiction w reżyserii Douga Limana, będzie kolejnym projektem gwiazdora Mission: Impossible i gwiazdy nadchodzącej Balleriny. Informację tę wypada traktować poważnie, po potwierdził ją sam reżyser.

Tom Cruise i Ana de Armas razem w filmie twórcy Na skraju jutra

O filmie mówiło się od lat, ale dopiero teraz nabiera on realnych kształtów – i to z rozmachem. Budżet produkcji ma przekroczyć 200 milionów dolarów, co sprawiło, że Warner Bros. rzekomo przekazało prawa innemu studiu. Projekt znajdował się w fazie rozwoju przez niemal dekadę, przechodząc przez ręce wielu reżyserów i aktorów – w tym Bradleya Coopera, Gal Gadot i Idrisa Elby.