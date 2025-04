Ten film przewidział przyszłość. Twórca ogłosił „przerażający” pomysł na kontynuację

Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby również ten scenariusz się ziścił.

Co ciekawe, ważną rolę w powstawaniu nowego scenariusza odgrywa sztuczna inteligencja. W najnowszym oryginalnym cyklu Audible zatytułowanym „What Could Go Wrong?” Burns bada, czy AI może rzeczywiście pomóc w pisaniu kontynuacji. Jak sam przyznaje, pomysł zrodził się w czasie lockdownu, kiedy walczył z twórczą blokadą. Wtedy zwrócił się do generatywnego chatbota Lextera – zaprogramowanego jako bystry, enigmatyczny były krytyk filmowy. Odpowiedź, jaką otrzymał na prośbę o pomoc w stworzeniu sequela, zaskoczyła go swoją trafnością i oryginalnością.