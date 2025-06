Ten film idzie po Oscary. Kolejny zwiastun nowej adaptacji słynnej powieści Stephena Kinga

Wielkimi krokami zbliża się premiera jednego z najmocniejszych oscarowych graczy w tym roku. Mowa o Życie Chucka, czyli długo oczekiwanej ekranizacji powieści Stephena Kinga, która zadebiutowała jeszcze we wrześniu ubiegłego roku na festiwalu w Toronto. Długo kazano nam czekać na debiut filmu w kinach, ale już w przyszłym tygodniu produkcja trafi do szerokiej dystrybucji w Ameryce, zaś na polską premierę poczekamy do początku sierpnia. Z tej okazji wytwórnia Neon zaprezentowała nowy zwiastun Życia Chucka, w którym główną rolę odgrywa Tom Hiddleston. Materiał zobaczycie poniżej.

Życie Chucka – nowy zwiastun