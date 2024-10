Tempest Rising z beta-testami. Twórcy pozwolą graczom na wypróbowanie następcy Command & Conquer

Beta-testy Tempest Rising zostaną ograniczone wyłącznie do wieloosobowych rozgrywek przez sieć oraz meczów z botami. Tryb będzie obejmował dobieranie graczy rankingowych oraz nierankingowych w ramach swobodnej gry. Gracze będą mogli również wypróbować tryb potyczki z przeciwnikiem sterowanym przez sztuczną inteligencję. Studio udostępni trzy poziomy trudności botów, czyli łatwy, średni i trudny.

W ramach bety użytkownicy sprawdzą dwie frakcje, czyli Globalne Siły Obronne (GDF) oraz Dynastę Tempest (DYN) w obu dostępnych trybach. Potyczki będą prowadzone na trzech mapach: Alpach (2v2), Zarośniętej Oazie (1v1) oraz Wzniesieniu (1v1).

W Tempest Rising klasyczna RTS-owa AKCJA spotyka nowoczesny styl produkcji i wydajność. Inspirowana wielkimi RTS-ami z lat 90. i 2000, Tempest Rising to klasyczna, strategiczna gra czasu rzeczywistego z budowaniem bazy, której akcja przedstawia współczesny, alternatywny scenariusz wojenny. Gra zawiera 3 unikalne frakcje, z których każda ma własne podejście do walki i ekonomii, co zapewnia różnorodne strategie dla graczy o różnych stylach. Tempest Rising to również mapy z neutralnymi strukturami do zdobycia i neutralnymi populacjami do pokonania, głęboką i satysfakcjonującą rozgrywkę, która kładzie nacisk na strategię, jednocześnie nagradzając umiejętności, oraz wbudowane opcje personalizacji, które pozwalają graczom podejść do gry na swój sposób zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i dla wielu graczy.