Tekken 8 otrzyma sklep z mikrotransakcjami i graczom średnio się to podoba

Jeżeli należycie do miłośników serii Tekken to na pewno doskonale już wiecie, o czym dokładnie mowa. Jeżeli jednak nie śledzicie wszystkiego na bieżąco to mamy dla Was przykre wieści. Bandai Namco Entertainment zaprezentowało plany dalszego rozwoju gry Tekken 8 podczas wczorajszej prezentacji TEKKEN Talk Live (podajemy za serwisem PSU). I choć samo to zdanie nie brzmi zbyt przykro, tak sytuacja robi się znacznie mniej kolorowa, gdy wejdziemy w szczegóły.

Tekken 8 otrzyma sklep z mikrotransakcjami

Po pierwsze i zarazem najważniejsze, pomiędzy lutym a marcem Tekken 8 otrzyma aktualizację, która wprowadzi tzw. Tekken Shop, czyli sklep pozwalający graczom kupować rozmaite przedmioty kosmetyczne za wewnętrzną walutę (którą pozyskamy oczywiście za realne pieniądze). Po drugie, następny patch ma pojawić się w kwietniu i rozpocznie Tekken World Tour 2024 (dokładna data startu wydarzenia to 13 kwietnia), a także wprowadzi do gry nowe funkcje.

Choć deweloperzy zapewnili, że produkcja po tym czasie dalej będzie rozwijana, tak na razie zdecydowali się nie ujawniać konkretów – te mamy poznać najwcześniej w czerwcu. Wreszcie po trzecie, podczas transmisji zaprezentowano wojownika Eddy’ego Gordo, który dołączy do puli grywalnych bohaterów wiosną bieżącego roku. Oprócz niego w grze pojawi się trójka innych postaci, po kolei w każdej następnej porze roku.