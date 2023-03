Tej postaci nie usunięto z Flasha. Ben Affleck wygadał się, kto uratuje Batmana

Przez ostatnie miesiące Flash przeszedł wiele zmian, aby dostosować film do nowych planów rozwoju uniwersum DC. W założeniach produkcja miała zrestartować uniwersum, aby zbudować je od nowa z bohaterami znanymi z wcześniejszych filmów. Tak się jednak nie stanie i James Gunn oraz Peter Safran, prezesi DC Studios, ogłosili już swoje plany na pierwszy rozdział nowego superbohaterskiego uniwersum. Nie ma w nim na razie miejsca dla Flasha, Wonder Woman, czy Aquamana. Dlatego też z zakończenia filmu wycięto kilku bohaterów, aby nie obiecywać widzom ich szybkiego powrotu. Jednak jak zdradził Ben Affleck w jednym z wywiadów, jedna z postaci nie została całkowicie usunięta i pojawi się w filmie.

Wonder Woman na ratunek Batmanowi

Okazuje się, że Wonder Woman wciąż pojawia się w filmie, a nawet uratuje Batmana granego przez Bena Afflecka. Jest to ciekawy zwrot, gdyż bohaterkę graną przez Gal Gadot niedawno mogliśmy zobaczyć w Shazam! Gniew bogów. Sugeruje to, że DC planowało zwiększyć udział Wonder Woman w uniwersum i powierzyć jej jeszcze większą rolę.