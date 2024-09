Techland szykuje nowe IP. Studio pracuje nad kolejnym projektem, poza Dying Light: The Beast i fantasy RPG

Firma poszukuje specjalistów do pracy nad nową marką.

Jeszcze w 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Techland pracuje nad fantasy RPG . Podczas tegorocznego gamescom Opening Night Live otrzymaliśmy natomiast pierwszy zwiastun Dying Light: The Beast , które będzie samodzielną przygodą zombie w postapokaliptycznym Castor Woods. Okazuje się jednak, że firma nie zamierza zwalniać tempa i poszukuje specjalistów do pracy nad nową marką.

Jak zauważył serwis Tech4gamers , Techland pracuje nad nowym IP. W sieci pojawiły się bowiem nowe oferty pracy ( UE 5 Character Artist i UE5 Senior Game Programmer AI ) potwierdzające, że szykuje się kolejny projekt. Poszukiwani są pracownicy między innymi z doświadczeniem przy tworzeniu multiplayerów, co pozwala myśleć, że tytuł umożliwi rozgrywkę w trybie wieloosobowym.

Zgodnie z opisem stanowiska pracy, projekt dotyczy zupełnie nowego IP, poza Dying Light: The Beast i fantasy RPG, o których dowiedzieliśmy się już wcześniej. Nowa gra powstawać będzie na silniku Unreal Engine 5, co oznacza, że studio może obrać inny kierunek i zrezygnować z autorskiej technologii. Ponadto, w przypadku stanowiska Character Artist, wymagana jest dobra znajomość anatomii człowieka, co sugeruje, że być może gra zaoferuje realistyczne wrażenia.

Jak wspominaliśmy powyżej, aktualnie Techland rozwija fantasy RPG oraz Dying Light: The Beast, jednak najwyraźniej studio nie zamierza zwalniać tempa. Nowa marka zdaje się być kolejnym ambitnym przedsięwzięciem firmy, jednak na więcej szczegółów z pewnością przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Jeśli zaś chodzi o Dying Light: The Beast, nie poznaliśmy jeszcze daty premiery produkcji. Gra powstaje jednak z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. O fantasy RPG nie wiemy na ten moment zbyt wiele, jednak według zapowiedzi, szykuje się produkcja AAA.